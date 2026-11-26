احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:29 مساءً -

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة للمساعدة في الوصول إلى شخصين ظهرا في صورة متداولة خلال حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، بعدما أقدما على موقف بطولي بمحاولة إنقاذ أرواح آخرين، وتعريض حياتهما للخطر في مواجهة ألسنة اللهب.

وأكدت التنسيقية أن الموقف الذي جسده الشخصان يمثل نموذجاً أصيلاً للشهامة والتضحية، ويعكس ما يتمتع به المصريون من روح إنسانية وتضامن في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف تستحق التقدير والاحتفاء، وألا تظل أسماء أصحابها مجهولة.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المساهمة في التعرف على هوية الشخصين والوصول إليهما أو إلى ذويهما، مؤكدة أن الدعوة تستهدف تكريمهما بما يليق بما قدماه من شجاعة وتضحية، سواء كانا على قيد الحياة أو رحلا خلال الحادث، ففي الحالة الأخيرة تستحق ذكراهما التخليد، كما تستحق أسرتاهما معرفة حجم الموقف الإنساني الذي أقدما عليه.

وشددت التنسيقية على أن البطولة الحقيقية لا ترتبط بالمناصب أو الأضواء، وإنما تتجلى في المواقف التي يضع فيها الإنسان حياة الآخرين قبل حياته، مؤكدة أن أصحاب هذه النماذج يستحقون أن تُروى حكاياتهم وأن يحظوا بالتقدير المجتمعي.

واختتمت التنسيقية دعوتها بمناشدة كل من يمتلك معلومات عن الشخصين أو يستطيع المساعدة في الوصول إليهما أو إلى أسرتيهما، بالتواصل معها، حتى ينال أصحاب هذا الموقف ما يستحقونه من تقدير وتكريم، وتبقى بطولتهما حاضرة في الذاكرة الوطنية.