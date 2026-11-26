الطقس البارد مستمر في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الطقس البارد خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع طقس بارد أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، والبيضاء، وعمران، وصنعاء وصعدة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 - 8 درجات مئوية.
في حين قد يكون الطقس بارداً نسبيا خلال الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات إب، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب، والجوف، والمحويت وحجة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 - 12 درجة مئوية.
ويُتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز ولحج.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية المذكورة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.
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