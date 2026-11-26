صنعاء تحذّر من كارثة إنسانيةأكدت وزارة الصحة والبيئة، أن استمرار العدو السعودي باستهداف القطاع الصحي والمنشآت الطبية والصحية يفاقم الكارثة الإنسانية ويحرم آلاف المرضى والجرحى والأطفال والنساء من حقهم في الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن العدو السعودي استهدف بشكل مباشر منذ تصعيده الأخير عددا من المراكز والوحدات والمستشفيات في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أن العدو السعودي استهدف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء.

وفي محافظ تعز استهدف العدو مراكز الشهيد صهيب الطبي بجبل حبشي وحنه الصحي بالوزاعية وبلعان الصحي في المسراخ ومستشفى الأمومة والطفولة بالشمايتين ومحيط مستشفى المخا العام ومركز معشر الصحي والمركز الطبي بالقابل في الصلو.

وأشار البيان إلى أن العدو السعودي استهدف محيط مركز الغسيل الكلوي بالحوبان ومحيط المركز الطبي بالأعبوس وإصابة الطبيبة العاملة فيه وقصف ودمر سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى الدمنة.

وفي محافظة لحج، استهدف العدو الوحدة الصحية بالجمرك وصيدلية الدكتور فيصل الزريقي والوحدة الصحية الغودرة بالمقاطرة.

وأدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها العدو السعودي باستهدافه المباشر والمتعمد للمنشآت الصحية والطبية والكوادر العاملة فيها، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات حماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، محذرة من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع على استمرارها ويمثل تواطؤاً مع العدوان.