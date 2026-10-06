أخبار اليمن : سريع: إفشال هجوم لتحشيدات العدو في الوازعية وتكبيده خسائر

سريع: إفشال هجوم لتحشيدات العدو في الوازعية وتكبيده خسائر
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن وحدات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تقدم واسعة نفذتها تحشيدات العدو السعودي جنوب غربي مديرية الوازعية، مؤكداً أن الهجوم انتهى بالفشل دون تحقيق أي تقدم ميداني.
وأوضح العميد سريع، أن القوات المسلحة نجحت في تدمير عدد من الآليات والمدرعات خلال المواجهات، فيما سقط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح.
وأضاف أن محاولات التعزيز التي لجأ إليها العدو السعودي لإنقاذ ما تبقى من تحشيداته، تعرضت لاستهداف مباشر بعدد من الصواريخ الباليستية، كانت إصاباتها دقيقة وخلفت خسائر بشرية كبيرة.
العمليات العسكرية الأخيرة تعكس الجهوزية العالية للقوات المسلحة اليمنية، وقدرتها على التصدي لأي تصعيد، والمعركة مستمرة حتى تحقيق النصر وكسر العدوان.
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