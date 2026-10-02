أخبار اليمن : إصابة مواطنين في إب.. تسع غارات عدوانية على محافظتي لحج وتعز

إصابة مواطنين في إب.. تسع غارات عدوانية على محافظتي لحج وتعز
شن طيران العدو السعودي اليوم تسع غارات على محافظتي لحج وتعز.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو شن غارة على معهد الهجر بمديرية القبيطة في محافظة لحج.
وأفاد بأن طيران العدو شن في محافظة تعز، أربع غارات على مديرية حيفان وغارتين على الكدحة وغارة على كلية المجتمع وغارة على مديرية سامع.
وفي محافظة إب أصيب مواطنان جراء عدوان سعودي على منطقة ميتم بمديرية ريف إب.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله :أن مواطنين اثنين أصيبا جراء غارة شنها طيران العدو السعودي على منطقة ميتم في ريف إب.
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