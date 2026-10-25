أخبار اليمن : تحذير من السيول وتدني الرؤية

تحذير من السيول وتدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ترافقها رياح نشطة على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف، ومأرب، ولحج، والبيضاء، وأبين وشبوة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة.
كما حذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة على الطرق الجبلية، ومن الانهيارات الصخرية والطينية.
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