وصفتين فعالين لعلاج قشرة الشعر

فروة الراس الجافة والمتقشرة ممكن تأدي لتساقط الشعر وزيادة المشكلة، والنهاردة هنشارك معاكم وصفتين للشعر تقدري تحضريهم بسهولة لعلاج قشرة الراس. - الوصفة ١: ماسك الاملا والزبادي المكونات: - معلقتين كبار زبادي. - معلقة كبيرة من عصير الليمون. - كام نقطة من زيت شجرة الشاي. - ١/٢ معلقة كبيرة من الاملا البودر. طريقة التحضير: اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، وممكن تظبطي القوام باضافة شوية ماية للحصول على عجينة ناعمة. Remove Dandruff 1 Remove Dandruff 2 - الوصفة ٢: ماسك النيم وخل التفاح المكونات: - معلقتين كبار زبادي. - معلقة كبيرة من خل التفاح. - كام نقطة من زيت جوز الهند. - ١/٢ معلقة كبيرة من اوراق النيم المطحونة. طريقة التحضير: امزجي كل المكونات مع بعض، للحصول على خليط ناعم. - طريقة استخدام الماسكات : ١- وزعي الماسك من الجذور للاطراف، لحد ما يغطي الشعر كله. ٢- سيبيه على شعرك لمدة من ٢٥ - ٣٠ دقيقة. ٣- بعدها اشطفي الشعر بالماية، واغسليه باستخدام شامبو خفيف. ٤- للحصول على افضل النتايج، استخدمي الماسكات دي مرة واحدة في الاسبوع. Remove Dandruff 3 Remove Dandruff 4 - فوايد مكونات الماسكات : - الزبادي: غنية البروتينات، بتغذي الشعر، بتنضف فروة الراس، وبتعزز نمو الشعر. - عصير الليمون: غني بفيتامين سي، بينضف فروة الراس، بيفتح مسام بصيلات الشعر، وبيحفز نمو الشعر. - خل التفاح: مليان بالفيتامينات والمعادن، بيقشر فروة الراس، بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وبيحافظ على توازن درجة حموضة الشعر (pH). - الاملا: بتمنع ظهور القشرة، بتقوي بصيلات الشعر، بتنشط الدورة الدموية، وتعتبر بلسم طبيعي للشعر. - اوراق النيم: بتتميز بخصائص علاجية، وفعالة جدا في علاج تساقط الشعر، وتنضيف فروة الراس، ومنع تكون القشرة.

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