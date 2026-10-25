أخبار اليمن : تحذير يمني من السفر عبر مطار الرياض

تحذير يمني من السفر عبر مطار الرياضجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية والإقليمية والمحلية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار خالد في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب اليوم: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية والإقليمية والمحلية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار خالد في الرياض لأنه غير آمن كونه هدفاً عسكرياً لها".

وأضاف" يتحمل النظام السعودي تبعات أي تشغيل للمطار وما سيترتب على ذلك لأن القوات المسلحة ستواصل عملياتها باتجاهه ولن يكون آمنا أبداً".