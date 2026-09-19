الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسماعيلية وتضبط المتهمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية حال تواجدها أمام مسكنه بالإسماعيلية، وتحميلها على مركبة "تروسيكل".

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من (عامل - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة دراجته النارية "إسكوتر" من أمام منزله.

وأمكن تحديد وضبط الشخصَيْن الظاهرين بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين - مقيمَيْن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب)، وبحوزتهما المركبة المستخدمة في الواقعة ("تروسيكل")، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.