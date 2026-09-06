أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب هذه المحافظة اليمنية

هزة أرضية جديدة تضرب هذه المحافظة اليمنيةسجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، هزّة أرضية خفيفة في شمال غرب معبر بمحافظة ذمار.وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة سُجِّلت عند الساعة 3:39 فجرا، شمال غرب معبر، وعلى عمق 16 كيلو متراً ، حيث بلغت قوتها 2.4 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن المركز معتاد على تسجيل مثل هذه الأحداث الزلزالية صغيرة المقدار وبوتيرة خفيفة ومتباعدة قليلا من حيث زمن التسجيل.

ولفت إلى أن قيادة وكوادر المركز يعملون على مراقبة تسجيلات شبكات الرصد الزلزالي على مدار الساعة من مختلف المحافظات وعلى مستوى إقليمي ودولي، حرصا على التخفيف من المخاطر الزلزالية والبركانية لليمن.