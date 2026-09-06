برشلونة يضرب فالنسيا بخماسية ويتصدر الليجا فى غياب حمزة عبد الكريم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 08:50 مساءً - حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بملعب "مستايا" معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

فالنسيا ضد برشلونة

تواجد المهاجم الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة ضد فالنسيا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمي للنادي الكتالوني بمنصة "إكس"، ولم يشارك في اللقاء، فيما شارك المالي أليو ديانج لاعب الأهلي السابق مع فالنسيا من بداية اللقاء للنهاية.

أحرز لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 6، قبل أن يعزز فيرمين لوبيز بالهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا 2-0.

وشهد الشوط الأول إصابة إريك جارسيا واستبداله بزميله جولس كوندي، فيما تم الغاء هدف آخر لنجم برشلونة لامين يامال.

وفي الشوط الثاني، أحرز برشلونة 3 أهداف أخرى جاءت بأقدام رافينيا ي الدقيقة 50 وبيدري في الدقيقة 79 وأخيرا لامين يامال الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 84.

فالنسيا ضد برشلونة فى الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: خوان جارسيا فى حراسة المرمى، ثم إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت، رودري، بيدري جونزاليس، لامين يامال، فيرمين لوبيز، أنتوني جوردون، ورافينيا دياز.

فيما تمثل تشكيل فالنسيا في: ديميتريفسكي بحراسة المرمى، ثم مافيو، أرناو مارتينيز، بيبيلو، دياخابي، خيسوس فاسكيز، أوتوربي، أليو ديانج، أوجرينيش، خافي جويرا، دانجوما.

مباراة فالنسيا ضد برشلونة

وقدم برشلونة بداية قوية الموسم الحالي، بعدما نجح فى حصد العلامة الكاملة خلال أول 4 جولات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد12 نقاط.

ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل 17 هدفًا خلال مبارياته الأربع الأولى، بينما اهتزت شباكه مرتين فقط، ليؤكد مبكرًا رغبته فى الحفاظ على لقب الليجا ومواصلة نتائجه المميزة.

فى المقابل، يحتل فالنسيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.