فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بمختلف المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - إستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى ترسيخ دورها الإنسانى والمجتمعى وتواصلاً لمبادرتها الهادفة إلى مساندة الأسر المصرية على مدار العام، تواصل الوزارة فى إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية السيد رئيس الجمهورية، جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد من خلال توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية.

تأتى هذه المبادرة إنطلاقا من رؤية متكاملة تضع البعد الإنسانى فى صدارة أولويات العمل الأمنى، وحرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لاسيما خلال المواسم التى تتزايد فيها المتطلبات والإحتياجات وفى مقدمتها العام الدراسى الجديد، بما يوفر لأبنائهم إحتياجاتهم الأساسية ويمنحهم فرصة لبدء عامهم الدراسى فى أجواء أكثر إستقراراً.

ووجهت وزارة الداخلية عدداً كبيراً من المأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة ويجسد حرص الوزارة على أن تصل مبادراتها إلى مستحقيها.

وحظيت هذه المبادرة بترحيب وإشادة كبيرة من الأهالى الذين عبروا عن تقديرهم لما تقدمه وزارة الداخلية من أوجه الدعم والمساندة، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس حضوراً فاعلا للشرطة فى محيطها المجتمعى وترسخ جسور الثقة والتواصل مع المواطنين.

وتتواصل المبادرات الإنسانية والمجتمعية لوزارة الداخلية بمختلف محافظات الجمهورية، لتؤكد أن مفهوم الأمن لم يعد قاصراً على مواجهة الجريمة وحفظ النظام، وإنما أصبح مفهوماً متكاملاً يمتد إلى دعم الإنسان ومساندة الأسرة وتعزيز الإستقرار المجتمعى والمشاركة الفاعلة فى جهود الدولة لتحقيق التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.