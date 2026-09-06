عبد الرحيم علي يفضح كواليس عرض «حكومة الإنقاذ»: أيمن نور رفض قيادتها وسخر من الإخوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - كشف الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن تفاصيل المخطط الإخواني لتشكيل ما يسمى بـ"حكومة إنقاذ" في الخارج، موضحاً أن تنظيم الإخوان سعى إلى تجنيد واستقطاب محمود وهبة ومجموعة "التكنوقراط" ليكونوا أداة لتنفيذ هذا المشروع بعد انسحاب شخصيات معارضة سابقة.

وأوضح "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، أن اللقاءات تحولت من مجرد جلسات افتراضية عبر تطبيق "زووم" إلى اجتماعات تنظيمية على الأرض مدعومة بتمويل مالي ضخم، بهدف تشكيل واجهة وجبهة معارضة موحدة تُطرح كبديل سياسي.

كواليس العرض السري على أيمن نور

وفجّر د. عبد الرحيم علي مفاجأة بتأكيده أن محمود وهبة تواصل هاتفياً قبل يومين فقط مع الدكتور أيمن نور لعرض رئاسة "حكومة الإنقاذ" المزمع تشكيلها، في محاولة لإضفاء طابع سياسي مدني على التحرك الإخواني وإقناع الرأي العام به.

وأشار إلى أن أيمن نور واجه هذا العرض برفض قاطع وحاسم اتسم بالسخرية؛ حيث رد قائلاً: «عندما تؤسسون حكومة الإنقاذ وتنزلون إلى مصر وتمسكون بزمام الحكم، سأعمل لديكم في إعداد القهوة والشاي»، في إشارة إلى استحالة واستخفاف هذا الطرح.

رفض دور «الواجهة المدنية» للأجندات المشبوهة

وأكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أن أيمن نور، وبحكم خبرته وتواجده في الخارج لنحو 13 عاماً، أدرك أبعاد اللعبة ورفض أن يُزج به كـ"واجهة مدنية" يتخفى خلفها الإخوان وحركة "ميدان" وأطراف إقليمية أخرى مثل إيران، ليتصدر هو فوهة المدفع ويتحمل النتائج بينما يحقق التنظيم مآربه.

من جانبه، عقّب الإعلامي عمرو أديب على الواقعة مؤكداً أن هذه الكواليس الموثقة بالتفاصيل والتواريخ تكشف عمق التخبط لدى تلك المجموعات، وكيف أصبحت ألاعيب الإخوان لاستغلال الشخصيات المدنية مكشوفة حتى داخل أوساط المعارضة نفسها.