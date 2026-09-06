بلباو يحبط أتلتيكو مدريد بثلاثية
تلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمة ثقيلة خارج ملعبه أمام مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أهداف بلباو نيكو ويليامز في الدقيقة 46، وروبرت نافارو في الدقيقة 48، قبل أن يضيف أوهيان سانسيت الهدف الثالث في الدقيقة 90.
ورفع هذا الانتصار الكبير رصيد أتلتيك بلباو إلى 6 نقاط في المركز السابع، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد السادس، والذي يتخلف بفارق الأهداف عن ديبورتيفو ألافيس الرابع، وأوساسونا الخامس.
وفي مباراة أخرى، حقق رايو فايكانو فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه راسينغ سانتاندر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل أهداف رايو فايكانو، الروماني أندري راتيو في الدقيقة 17، وسيرجيو كاميو في الدقيقتين 43 و47، فيما أحرز هدفي راسينغ سانتاندر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 4، وبابلو غارسيا في الدقيقة 28.
ورفع رايو فايكانو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، متساويا في الرصيد مع راسينغ سانتاندر صاحب المركز الحادي عشر.
وفي مباراة ثالثة، واصل فياريال نتائجه المتعثرة بعد حلوله ثالثا في الموسم الماضي، وخسر أمام ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا الصاعد حديثا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليظل دون فوز بعد أربع جولات.
وتجمد رصيد فياريال عند نقطتين في المركز السادس عشر، فيما رفع ديبورتيفو لا كورونيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع.
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