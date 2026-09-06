عبد الرحيم علي يفضح تفاصيل اتفاق يحيى موسى وصلاح عبد الحق ومخطط الكيان البديل في أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - كشف الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن تفاصيل اتفاق سري عُقد في مارس 2025 بين القيادي الإخواني يحيى موسى والقائم بأعمال مرشد الجماعة صلاح عبد الحق، ينص على تحرك موسى في مسار يبدو منفصلاً ظاهرياً عن التنظيم لإبعاد الشبهات.

وأوضح "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، أن الاتفاق ركز على تدريب كوادر الشباب عبر محورين؛ الأول ترسيخ مفاهيم "الجهاد كفريضة"، والثاني استخدام "التمويه وتغيير الخطاب" عند التوجه للشعب المصري أو مخاطبة الدولة لإخفاء التوجهات الراديكالية للجماعة.

ملاحقات استخباراتية في أوروبا لقوائم التنظيم

وأشار رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إلى إقامة 7 معسكرات تدريبية مكثفة لهؤلاء الشباب في ضواحي مدينة إسطنبول بتركيا، امتدت في الفترة من مارس حتى أواخر يونيو 2025، بمشاركة شباب من دول مختلفة تم إعدادهم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وتطرق "علي" إلى الوضع التنظيمي في أوروبا، مبيناً أن الاستخبارات الفرنسية وضعت 22 اسماً من قيادات الجماعة على قوائم التتبع والبحث المالي، وفي مقدمتهم عبد الله منصور، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (تجمع مسلمي أوروبا)، وذلك عقب قرارات حظر أنشطة هذه الكيانات في فرنسا وعدة دول أوروبية.

تدشين «كيان بديل» والتحالف مع اليسار والخضر

وفجّر د. عبد الرحيم علي مفاجأة بإعلانه عن بدء التنظيم في تأسيس "كيان بديل وجديد تماماً" في أوروبا، لا يحمل أي إشارة لاسم الإخوان المسلمين، بهدف الالتفاف على قرارات الحظر الأوروبية وتجاوز الرقابة الصارمة على مصادر التمويل.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الإخوانية الجديدة تعتمد على الاندماج والتقارب الشديد مع الأحزاب الاشتراكية واليسارية وحركات "الخضر" في فرنسا ودول أوروبا، لخلق غطاء وحماية سياسية للكيان الوليد بعيداً عن أعين أجهزة الأمن والاستخبارات الغربية.