محمد صلاح أساسيا مع طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي فى الدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 08:50 مساءً - تواجد قائد المنتخب الوطني محمد صلاح فى التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور أمام نظيره جنتشلربيرليجي، فى المباراة التي تقام فى الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات.

طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي

ويدخل جنتشلربيرليجي اللقاء محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، بينما يحتل طرابزون سبور المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتعادلًا وتلقى هزيمة.

ويأمل محمد صلاح فى قيادة طرابزون سبور للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما خسر الفريق في الجولة الماضية أمام أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، ويقدم النجم المصري مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم، بعدما سجل 3 أهداف في الدوري التركي، بواقع هدفين في شباك باشاك شهير، وهدف أمام أميد سبورتيف، ليصبح أحد أبرز الأوراق الهجومية التي يعول عليها طرابزون سبور في مواجهة جنتشلربيرليجي.

ويخوض طرابزون سبور مباراة اليوم تحت قيادة المدرب المؤقت حسين جمشير، وذلك بعدما تمت إقالة المدرب فاتح تكه من منصبه بسبب تراجع النتائج، بينما تترقب جماهير طرابزون سبور الإعلان عن هوية المدرب الجديد، وسط منافسة بين أسماء تركية وأجنبية تمتلك خبرات مختلفة، في الوقت الذي يأمل فيه النادي أن يمثل التغيير الفني نقطة انطلاق جديدة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

تشكيل طرابزون سبور