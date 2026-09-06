عبد الرحيم علي: ما يحدث في غزة ليس رد فعل على 7 أكتوبر بل تنفيذ لمخطط عُمره سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - أكد الدكتور عبد الرحيم علي ، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن اختزالها في كونها مجرد رد فعل على هجوم "طوفان الأقصى"، بل هي فرصة ذهبية انتظرها الكيان الصهيوني والقوى الدولية الداعمة له لتنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الجديد" الذي يتم التحضير له منذ سنوات طويلة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل كانت تمتلك كافة الخطط الجاهزة للتحرك، وما حدث في 7 أكتوبر كان بمثابة "الشرارة" أو "الذريعة" التي سمحت لهم بإخراج هذه المخططات من الأدراج وبدء تنفيذها على أرض الواقع وبغطاء دولي كامل، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو تغيير وجه المنطقة ديموغرافياً وسياسياً.

خريطة القوى الجديدة

وأضاف علي أن هذا المخطط يستهدف إنهاء مفهوم "الدول المركزية" في المنطقة العربية، واستبدالها بكيانات ضعيفة تدور في فلك القوى العظمى، معتبراً أن غزة هي حجر الزاوية في هذا الصراع.

وأشار إلى أن تدمير غزة بهذا الشكل الممنهج يهدف إلى محو أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلاً، وتحويل القطاع إلى منطقة عازلة تخدم الأمن الإسرائيلي المطلق، وتسمح بفرض واقع جيوسياسي جديد يمتد تأثيره إلى كافة العواصم العربية المحيطة، وهو ما يتطلب يقظة تامة من الشعوب والحكومات العربية لما يُحاك في الغرف المغلقة.