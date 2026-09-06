دراسة إسرائيلية: 1370 طبيبًا غادروا تل أبيب خلال 3 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 08:50 مساءً - كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أعدّها باحثون من جامعة تل أبيب عن استمرار الارتفاع المقلق في أعداد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل لفترات طويلة، إذ غادر نحو 1.370 طبيبًا إسرائيل خلال الأعوام 2023–2025، بزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة الموازية قبل عقد من الزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن المغادرة طالت مختلف التخصصات الطبية، مع نسب مرتفعة بصورة خاصة بين أطباء الأطفال، والعيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والعناية المركزة، والطب الباطني. كما أظهرت ارتفاعًا واضحًا في نسبة الأطباء ذوي الخبرة الذين غادروا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأعد الدراسة البروفيسور إيتاي أتر من كلية كولر للإدارة ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية، والبروفيسور ناتاي برجمان، رئيس كلية برجلاس للاقتصاد، ودورون زامير، طالب الدكتوراه في كلية كولر للإدارة، وجميعهم من جامعة تل أبيب. واعتمدت الدراسة على مشروع إتاحة المعلومات للباحثين التابع لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، من خلال مطابقة بيانات سجل السكان وسجل التعليم وملف تراخيص المهن.

مغادرة الأطباء لإسرائيل

بحسب الدراسة، غادر إسرائيل لمدة لا تقل عن سنة نحو 416 طبيبًا في عام 2023، و530 طبيبًا في عام 2024، ونحو 419 طبيبًا في عام 2025. ووصفت الدراسة رقم عام 2025 بأنه تقدير أولي لم يُحسم نهائيًا بعد.

ومن أبرز المؤشرات التي أثارت قلق الباحثين ارتفاع عدد الأطباء الأكبر سنًا والأكثر خبرة بين المغادرين. فقد غادر 281 طبيبًا في سن 45 عامًا فما فوق خلال الأعوام 2023–2025، أي أكثر من 20% من مجموع الأطباء الذين غادروا البلاد، أو طبيب واحد من كل خمسة. وللمقارنة، بلغت نسبة الأطباء المخضرمين بين المغادرين خلال العقد السابق نحو 14% فقط، أي طبيب واحد من كل سبعة.