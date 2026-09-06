عبد الرحيم علي يفجر إعلان رسمي: «الإخوان» استولوا على 1.8 مليار دولار من تبرعات غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - فجّر الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، مفاجأة مدوية حول استغلال جماعة الإخوان المسلمين للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كاشفاً عن استيلاء التنظيم الدولي للجماعة على 75% من أموال التبرعات المخصصة للقطاع، بما يعادل ملياراً و800 مليون دولار، وإيداعها في حسابات خاصة.

وأوضح "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، أن التنظيم لم يرسل سوى 25% فقط من إجمالي التبرعات لإغاثة المحتاجين والأطفال في غزة، مؤكداً أن هذه الواقعة تسببت في نشوب أزمة وخلافات حادة وعنيفة بين حركة حماس وقيادات تنظيم الإخوان عقب رفض الأخير تسليم تلك الأموال.

غسيل الأموال وشبكات الاستثمار الدولية

وكشف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط عن المسارات التي اتجهت إليها أموال التبرعات المنهوبة، مشيراً إلى استخدامها في شبكات غسيل أموال معقدة وضخها في بنوك وشركات كبرى داخل دول أمريكا اللاتينية والبرازيل، فضلاً عن الاستحواذ الكامل على شركات مقاولات واستثمارات في البوسنة والهرسك.

وأضاف أن التنظيم استغل هذه المليارات في تدشين مشاريع زراعية واستثمارية واسعة النطاق في عدد من دول قارة إفريقيا امتدت من نيجيريا إلى جنوب إفريقيا، لافتاً إلى أن هذه الأذرع الاقتصادية الضخمة هي التي تُستخدم حالياً في تمويل أنشطة الجماعة وتحركاتها المشبوهة ضد مصر.

كواليس الاجتماعات السرية وتدخلات التوجيه

وعلى صعيد التحركات السياسية، استعرض "علي" التواريخ والوقائع الدقيقة لاجتماعات قوى المعارضة بالخارج، موضحاً أنها بدأت بسلسلة جلسات افتراضية عبر تطبيق "زووم" في 5 مارس 2025 برئاسة محمود وهبة ممثل مجموعة "التكنوقراط"، واستمرت لنحو 10 اجتماعات متتالية حتى شهر يوليو من العام ذاته، وتخللها تدخل إحدى الدول العربية لمحاولة توجيه وتوظيف هذه المجموعات.

واختتم د. عبد الرحيم علي تصريحاته بالكشف عن التحاق قيادات إخوانية بارزة بتلك الاجتماعات في 27 أغسطس 2025، كان في مقدمتهم يحيى موسى، ومحمد منتصر، ومحمد طلعت مسؤول حركة "ميدان"، الأمر الذي أثار تخوفات وشكوك بعض المشاركين داخل الجلسات بعدما تأكدوا من اختطاف الإخوان للمشهد وتطويعه لخدمة مخططاتهم.