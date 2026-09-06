صافرة رواندية تحسم موقعة بيراميدز وجورماهيا في إياب دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 08:50 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيتولى إدارة مباراة بيراميدز أمام جورماهيا الكيني، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستقبل بيراميدز منافسه الكيني في تمام الثامنة مساء الأحد 13 سبتمبر، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مواجهة يدخلها الفريق المصري بأفضلية كبيرة بعدما تمكن من حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل.

واختار «كاف» طاقمًا تحكيميًا من رواندا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم روزيزا فيدلي، على أن يعاونه كل من ديدوني موتيمانا كمساعد أول، وإيريك موجابا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى صامويل أوكوندا مهمة الحكم الرابع.

كما أسند الاتحاد الأفريقي مهمة مراقبة المباراة إلى الأوغندي يوسف آوي، فيما يتولى المغربي عبد الله الشيري مسؤولية تقييم أداء طاقم التحكيم خلال المواجهة.

وكان بيراميدز قد قطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى الدور التالي، بعدما عاد من العاصمة الكينية نيروبي بانتصار ثمين على جورماهيا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات الذهاب.

وجاء هدف التقدم للفريق السماوي مبكرًا عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة الخامسة، مستغلًا متابعة تسديدة مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 20، ليمنح بيراميدز أفضلية مريحة قبل لقاء العودة في القاهرة.

ويحتاج بيراميدز إلى الحفاظ على أفضليته في مباراة الإياب من أجل حسم بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.