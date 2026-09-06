أخبار اليمن : ضربة صاروخية دقيقة

دوت الخليج -

ضربة صاروخية دقيقة

بث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من قيادات التحشيدات السعودية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي محلي الصنع. ضربة صاروخية دقيقةبث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من قيادات التحشيدات السعودية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي محلي الصنع. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق لقيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي وهم متواجدون على متن ثلاث مدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول قيادي آخر إلى المكان. ووثقت لحظة إطلاق الصاروخ وإصابته الدقيقة للمدرعات وتحويلها إلى قطع متناثرة، مع تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة. ووفقًا للمشاهد التي بثها الإعلام الحربي، فإن القادة المجتمعين من الخونة والتحشيدات التابعة للعدو السعودي قد لقوا حتفهم.

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