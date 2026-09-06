أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً غرب كل من محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء والبيضاء وأجزاء من مرتفعات محافظات لحج، وأبـين، وشبوة، وحضرموت والساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية .