أخبار اليمن : الأمطار مستمرة مع عواصف وسيول

الأمطار مستمرة مع عواصف وسيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد على محافظات الضالع وتعـز، وإب، وريمة، وذمار، وعمـران، وحجة والمحويت وتمتد لتشمل أجـزاء من سهـل تهامة.
وقد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعـد أحياناً على محافظات صعدة، وصنعاء، والبيضاء، ولحج وأبين، وأجزاء من مرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف والسواحل الجنوبية والغربية.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثنـاء السيول.
كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
وحث الجهات المختصة ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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