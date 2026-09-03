السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة فى بناويط على هامش فعاليات قافلة إيد واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - في لفتة إنسانية مميزة، احتفل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعيد ميلاد إحدى الأطفال، وذلك على هامش افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة، بالتزامن مع فعاليات قافلة «إيد واحدة» التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقرية.

السفيرة نبيلة مكرم تشارك الطفلة فرحتها

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على مشاركة الطفلة وأسرتها فرحتهم بهذه المناسبة، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما قامت بالغناء للطفلة خلال الاحتفال، في مشهد عكس حرص المشاركين في فعاليات القافلة على إدخال البهجة والسرور على الأطفال وأهالي القرية. وشارك اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والسفيرة نبيلة مكرم، الطفلة فرحتها بعيد ميلادها، وسط تفاعل من الحضور والمتطوعين المشاركين في فعاليات قافلة «إيد واحدة».

احتفال على هامش افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل

وجاء الاحتفال عقب افتتاح المحافظ والسفيرة مركز تنمية الأسرة والطفل ببناويط، وتفقدهما قاعات رياض الأطفال، والاطلاع على التجهيزات والخدمات المقدمة للأطفال، وذلك ضمن برنامج زيارتهما للقرية على هامش القافلة.

وتشهد قرية بناويط، اليوم، فعاليات موسعة لقافلة «إيد واحدة»، وسط توافد الأهالي للاستفادة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتوعوية والخدمية التي تقدمها المؤسسات والجمعيات المشاركة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط

السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط السفيرة نبيلة مكرم تحتفل بعيد ميلاد طفلة في بناويط