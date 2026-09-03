محافظ سوهاج: التنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم لإقامة مقر للتحالف الوطنى بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أنه تم التنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم لإقامة مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة سوهاج، بما يسهم في دعم وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة التي تقدمها مؤسسات التحالف لأهالي المحافظة.

المقر الجديد لتعزيز العمل الأهلي

وأوضح محافظ سوهاج، على هامش فعاليات قافلة «إيد واحدة» بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة، أن إقامة مقر للتحالف بالمحافظة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وجود مقر للتحالف الوطني بسوهاج من شأنه أن يدعم التنسيق المستمر بين المؤسسات والجمعيات المشاركة، ويساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، إلى جانب تنظيم المزيد من القوافل والفعاليات والمبادرات التنموية والخدمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

خلال قافلة «إيد واحدة» ببناويط

وجاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته السفيرة نبيلة مكرم في فعاليات قافلة «إيد واحدة» بقرية بناويط، والتي شهدت افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل وتفقد قاعات رياض الأطفال، إلى جانب تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتوعوية لأهالي القرية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني، ويعزز وصول الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.