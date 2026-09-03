الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبه

الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبهتعرض مؤشر الدولار الأمريكي لضغوط، اليوم، قبيل صدور تقرير مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة، بينما حافظ الين الياباني على مكاسبه بعد ارتفاع مفاجئ لفترة وجيزة خلال الجلسة الماضية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.04% إلى 99.56 نقطة، كما بلغ سعر الدولار مقابل الين 158.88 ينًا، بعد أن قفز الين بنسبة 0.9% خلال الليل.

وارتفع اليورو قليلًا إلى 1.1589 دولار، فيما حاول الجنيه الإسترليني التعافي من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مسجلًا في أحدث التعاملات 1.3482 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.07% إلى 0.5856 دولار، بعد تراجع بنسبة 0.67% أمس في أعقاب رفع حذر لأسعار الفائدة.

وحافظ الدولار الكندي على مكاسبه التي حققها خلال الليل مستقرًا عند 1.3836 مقابل الدولار، بعد أن أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.