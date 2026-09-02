أخبار اليمن : 39479 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ 8 أكتوبر

39479 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ 8 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ عام 2023، بلغت 39479 شهيداً وجريحاً.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الحصيلة التراكمية المحدثة للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، بلغت 8920 شهيداً و30559 جريحاً.
وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ تجدد العدوان في الثاني من مارس الماضي وحتى اليوم، بلغ 4353 شهيداً و12323 جريحاً.
وصعّد العدو الإسرائيلي منذ الثاني من مارس 2026، عدوانه على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني غالبيتهم غير مسجلين في مراكز الإيواء.
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