أخبار اليمن : عدوان أمريكي جديد على إيران وطهران تتوعّد برد "ساحق"

عدوان أمريكي جديد على إيران وطهران تتوعّد برد "ساحق"شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، هجوماً جديداً هو الأوسع منذ فترة على مناطق مختلفة في جنوب إيران، في حين توعّدت طهران برد "ساحق ومدمّر".

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "الولايات المتحدة تقوم ونحن نتحدث بضرب أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "الضربات كبيرة وقوية، وهي رد على محاولة الإيرانيين الفاشلة لإضافة ألغام بحرية إلى المضيق، الذي لا يحتوي حالياً على أي ألغام (لقد تمت إزالتها أو تفجيرها بالكامل!)، وعلى إطلاق الإيرانيين ثمانية صواريخ على قاعدتنا العسكرية في الأردن، وقد تم إسقاطها جميعاً بنجاح".

وتوعّد ترامب بأنه "إذا قامت الدولة الفاشلة إيران بالرد على هذا الهجوم المبرر جداً، فسوف تُضرب مرة أخرى وبمستوى أقوى وأعلى بكثير، ولكن لن يكون ذلك أكبر هجوم على الإطلاق؛ ذلك الهجوم ينتظر في الخلف، وعندما ينتهي لن يبقى الكثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

رد "ساحق ومدمّر"

في المقابل، حذّر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، الولايات المتحدة من أنها "ستندم على هجماتها الجديدة".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها ستوجه "ضربات ساحقة ومدمّرة إلى العدو الأمريكي الجبان والشرير، رداً على العدوان الجوي للجيش الأمريكي على نقاط في سيستان وبلوشستان وهرمزغان".

وحذّرت من أنه "كلما أصر الجيش الأمريكي الإرهابي على مواصلة أعماله الشريرة في المنطقة، فعليه أن يتحمل خسائر أكبر وأثقل"، مشددةً على أن القوات لن تتنازل "تحت أي ظرف من الظروف عن حقوق الشعب الإيراني البطل، وسنفرض تكاليف باهظة على العدو الأمريكي".

كذلك، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري رفيع المستوى قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية ستُظهر رداً حاسماً وواسع النطاق على أي اعتداء يستهدف أراضي البلاد أو مصالحها".

وأضاف أن "المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة ستتعرض سريعاً لضربات إيرانية"، مشيراً إلى أن "حالة الجنون الناتجة عن الهزيمة دفعت الأمريكيين إلى التخبط والارتباك، وجعلتهم يرتكبون في كل مرة حماقة جديدة تجلب لهم مزيداً من الإذلال. وعليهم هذه المرة أيضاً أن يوجهوا أنظارهم إلى السماء ليروا بأعينهم حجم الإهانة التي ستلحق بهم".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" شنّ "هجمات دفاعية" على مواقع متعددة بالقرب من مضيق هرمز في إيران.

وطالت هذه الاعتداءات، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، منطقة كنارك وجزيرة، وبعض مناطق بندر عباس وسيريك، وميناءي تشابهار وجاسك، ومدينة ميناب، ومطار جيرفت جنوب محافظة كرمان فيما أُصيب مصنع مسحوق السمك في مدينة سوزا.

وكانت القوات الأمريكية قد شنّت، قبل يومين، هجوماً استهدف جزيرة لارك، ما دفع إيران إلى الرد باستهداف قاعدة أمريكية في الأردن.