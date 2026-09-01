أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73462

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73462أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73462 شهيدا و174509 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 شهداء، إضافة إلى 13 مصابين.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1326 والمصابين إلى 4398، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا، فيما توفي شخص نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 34 حالة.

ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.