أخبار اليمن : فنان يمني يهاجم مروّجي شائعة وفاة والده

فنان يمني يهاجم مروّجي شائعة وفاة والده
شنّ الفنان اليمني عبدالله يحيى إبراهيم، هجوماً لاذعاً على مروّجي شائعة وفاة والده الفنان القدير يحيى إبراهيم عبر منصات التواصل الاجتماعية، في الساعات الماضية.
وأعرب عبدالله يحيى إبراهيم، عن غضبه لهذه الإشاعة المُغرضة، التي آلمَتْ بهم جميعاً وأدخلتهم في حالة من الانهيار والحزن، وأن الفاجعة كانت كبيرة له ولشقيقه محمد، قائلاً: "الواحد فيه ما يكفيه، ويجي لك واحد يجرح الروح".
وأشار إلى أنّه فتح مواقع التواصل وشاهد منشورات عن وفاة والده ما أدخله في حالة فزع وخوف وتوتّر، مشدداً على أن والده مريض ووضعه الصحي لا يسمح لمثل هذه الشائعات، مطالباً بعدم تداول مثل هذه الأخبار أو إعادة نشرها قبل التحقق من صحتها.
وأكد نجل الفنان اليمني أن والده سيغادر اليمن قريباً إلى مصر لاستكمال علاجه، وتوجّه "بالشكر لكل من وقف وساند وسأل وتواصل معهم للاطمئنان على والده، فأنتم كنز"، مقدماً اعتذاره للجميع عن أي خطأ بدر منه في لحظة انفعال.
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