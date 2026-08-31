أخبار اليمن : منتخب اليمن يفتتح مشواره بالخسارة أمام كمبوديا

منتخب اليمن يفتتح مشواره بالخسارة أمام كمبودياخسر منتخبنا الوطني للشباب أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، أمام مستضيفه الكمبودي 1-2، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

سجل هدف الأحمر اليمني مختار موفق في الدقيقة 24، بينما أحرز منتخب كمبوديا هدفيه في الدقيقتين 15 و56 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، بقي رصيد شباب اليمن خالياً من النقاط، فيما حصد المنتخب الكمبودي أول ثلاث نقاط له.

ويلعب منتخبنا الوطني، لقاءه الثاني الخميس المقبل أمام نظيره الكويتي، في حين يختتم دور المجموعات بمواجهة اليابان الأحد 6 سبتمبر.