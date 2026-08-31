منتخب اليمن يفتتح مشواره بالخسارة أمام كمبوديا
خسر منتخبنا الوطني للشباب أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، أمام مستضيفه الكمبودي 1-2، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.
سجل هدف الأحمر اليمني مختار موفق في الدقيقة 24، بينما أحرز منتخب كمبوديا هدفيه في الدقيقتين 15 و56 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، بقي رصيد شباب اليمن خالياً من النقاط، فيما حصد المنتخب الكمبودي أول ثلاث نقاط له.
ويلعب منتخبنا الوطني، لقاءه الثاني الخميس المقبل أمام نظيره الكويتي، في حين يختتم دور المجموعات بمواجهة اليابان الأحد 6 سبتمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منتخب اليمن يفتتح مشواره بالخسارة أمام كمبوديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.