أخبار اليمن : "سلاح الضربات الدقيقة".. صنعاء تكشف إعلان رسمي

"سلاح الضربات الدقيقة".. صنعاء تكشف مفاجأةأكد مصدر عسكري، أن ضربات القوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة، وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية.

وجدد المصدر العسكري الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية لثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة.

ونشر الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات.

ووثقت المشاهد الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكيف ألقت طائرات رجوم عددًا من القذائف المتعددة، على تجمعات العدو، ومن بينها مشاهد لتجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي، أُلقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير، وحصدت وأصابت العديد منهم.

وأظهرت المشاهد اكتشاف الطيران المسير لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه، وجنود العدو مختبئين تحت الأشجار، ليتم استهدافهم بالقذائف من طائرات "رجوم" المسيرة.

وتتكرر مشاهد استهداف تحشيدات تابعة للعدو في مناطق الساحل الغربي، والإصابات الدقيقة للمدرعات، ووثقت حالة الذعر لدى الأعداء، إثر تعرضهم للضربات الدقيقة.