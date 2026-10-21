الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة النطاق طالت عدة محافظات وقرى في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 36 فلسطينيًّا، وتخللتها عمليات تفتيش للمنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 فلسطينيين من محافظة نابلس، واعتقلت 11 آخرين من قرية إماتين شرق قلقيلية، واحتجزت العشرات خلال اقتحامها عددًا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، بينما جرى اعتقال 4 فلسطينيين من شمال طولكرم، أما في محافظة جنين، اعتقلت 8 فلسطينيين واعتقلت 5 آخرين من الخليل.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًّا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.