الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة النطاق طالت عدة محافظات وقرى في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 36 فلسطينيًّا، وتخللتها عمليات تفتيش للمنازل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 فلسطينيين من محافظة نابلس، واعتقلت 11 آخرين من قرية إماتين شرق قلقيلية، واحتجزت العشرات خلال اقتحامها عددًا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، بينما جرى اعتقال 4 فلسطينيين من شمال طولكرم، أما في محافظة جنين، اعتقلت 8 فلسطينيين واعتقلت 5 آخرين من الخليل.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًّا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.