5 جرحى بغارة صهيونية على لبنان

5 جرحى بغارة صهيونية على لبنانأعلنت مديرية الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة مدنيين، إثر غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة النبطية الفوقا، كما طال قصف مدفعي بلدة الخيام، مع سماع تفجير في بلدة حولا، في تواصلٍ للانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف النار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن بيان للدفاع المدني، أن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت اليوم منطقة النبطية الفوقا اسفرت عن سقوط خمسة جرحى".

وأفادت بأن "عناصر الدفاع المدني عملت على إسعاف ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولّت جهة أخرى نقل الجريح الخامس".

وذكرت أن "قصفٌ مدفعي اسرائيلي طال بلدة الخيام، بالتزامن مع سماع دويّ تفجير في بلدة حولا".

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

