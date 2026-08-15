روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيّرات
تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات جوية بطائرات مسيرة، فيما أعلنت كييف عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، بأنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت قواتها ودمرت 598 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفلاديمير، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، ونيجني نوفجورود، ونوفجورود، وأوريل، وبسكوف، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.
ومن جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قصفًا روسيًا استهدف مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، مضيفة أن قواتها أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا باتجاه مقاطعات مختلفة بأوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ 24 فبراير 2022، بشكل شبه يومي، التقارير التي تدعي تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف المعارك المستمرة.
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