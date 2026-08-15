أخبار اليمن : 73391 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73391 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,391 شهيدا، و174,280 مصابا.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدين، و14 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1262، والإصابات إلى 4168، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 808.

وأكدت أنه عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.