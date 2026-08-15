بعد إعلان واندا نارا معاناتها مع مرض الدم.. ما أعراض أمراض نخاع العظام التي تستدعي الفحص؟

قبل أن تظهر أمراض الدم بشكل واضح، قد تكون قد بدأت بالفعل في التأثير على الجسم بصمت. فالتعب المتكرر، أو الشحوب، أو الكدمات التي تظهر دون سبب، كلها علامات قد تبدو بسيطة، لكنها في بعض الحالات تكون رسالة مبكرة تستحق الانتباه. لذلك أثار إعلان واندا نارا عن معاناتها مع أحد أمراض الدم اهتمامًا واسعًا، وأعاد تسليط الضوء على أهمية عدم تجاهل الأعراض الخفية، خاصة أن أمراض نخاع العظام قد تؤثر في إنتاج خلايا الدم المسؤولة عن نقل الأكسجين ومقاومة العدوى وإيقاف النزيف. ورغم أن هذه الأمراض قد تبدو مخيفة، لكن الاهتمام باكتشافها مبكرًا يرفع فرص السيطرة عليها والعلاج بشكل كبير.

رحلة واندا نارا مع المرض

تجاوزت واندا نارا مشكلتها الصحية بالمتابعة المستمرة

تجربة واندا نارا كانت مؤثرة وملهمة للكثير من السيدات، خاصة وأنها تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل معاناتها مع مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، بعد أشهر من التكهنات حول حالتها الصحية. وأوضحت أنها في البداية لم تكن قادرة حتى على نطق اسم المرض، وكانت تشير إليه بعبارة "هذا الشيء الذي أعاني منه"، ثم بدأت تدريجيًا تتقبله حتى استطاعت أن تطلق عليه اسمه الحقيقي. كما تحدثت عن التزامها بإجراء تحاليل الدم بصورة منتظمة، والخضوع للعلاج في مركز طبي متخصص، مؤكدة أن المتابعة المستمرة ساعدتها على التعامل مع المرض بشكل أفضل، رغم صعوبة الرحلة نفسيًا وجسديًا.

وتفتح تجربة واندا نارا الباب أمام سؤال مهم، وهو: كيف يمكن التعرف مبكرًا إلى أمراض نخاع العظام؟ وهل هناك أعراض تستدعي سرعة التوجه إلى الطبيب؟

علامات لا يجب تجاهلها

في البداية توضح الدكتورة ياسمين محمد، استشاري أمراض الدم والمناعة، أن نخاع العظام هو المصنع المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وعندما يصاب بأي خلل تظهر أعراض قد تكون في البداية بسيطة، لكنها تستحق الفحص إذا استمرت.

وتشير إلى أن أكثر الأعراض شيوعا دوت الخليج الشعور بالإرهاق الشديد دون مجهود، وشحوب الوجه، وضيق التنفس عند القيام بأبسط الأنشطة، وذلك نتيجة انخفاض عدد كرات الدم الحمراء.

تعد تجربة واندا نارا مصدر إلهام للكثير من السيدات

وتضيف أن تكرار الإصابة بالعدوى أو ارتفاع الحرارة بصورة متكررة قد يكون ناتج عن نقص خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم من الميكروبات.

كما أن ظهور كدمات بسهولة، أو نزيف اللثة، أو نزيف الأنف المتكرر، أو استمرار النزيف لفترة أطول من المعتاد بعد الجروح البسيطة، قد يكون علامة على انخفاض الصفائح الدموية، وهو ما يستدعي إجراء تحليل صورة دم كاملة في أسرع وقت.

ولا تتوقف العلامات عند هذا الحد، فقد يشعر بعض المرضى بآلام في العظام أو المفاصل، أو فقدان الوزن دون سبب واضح، أو التعرق الليلي، أو تضخم الغدد الليمفاوية، وهي أعراض تستوجب تقييمًا طبيًا دقيقًا.

كيف يتم التشخيص والعلاج؟

يعتبر الاهتمام بالأعراض البسيطة بداية التشخيص السليم

توضح الدكتورة ياسمين محمد أن التشخيص لا يعتمد على الأعراض وحدها، بل يبدأ غالبًا بتحليل صورة دم كاملة، والذي قد يكشف وجود خلل في أعداد خلايا الدم. وإذا ظهرت مؤشرات غير طبيعية، فقد يطلب الطبيب فحوصات إضافية، مثل مسحة الدم أو فحص نخاع العظام، للوصول إلى التشخيص الدقيق.

بجانب ذلك كشفت دكتورة ياسمين أن أمراض نخاع العظام ليست جميعها من النوع السرطاني، فهناك أمراض حميدة وأخرى مزمنة، كما تختلف خطة العلاج من مريض لآخر حسب نوع المرض ومرحلته والحالة الصحية العامة.

وتشمل وسائل العلاج، بحسب الحالة، الأدوية التي تساعد على تحسين إنتاج خلايا الدم، أو العلاج الموجه، أو العلاج الكيميائي في بعض الحالات، وقد يحتاج بعض المرضى إلى زراعة نخاع العظام إذا رأى الطبيب أنها الخيار الأنسب.

وتؤكد أن التقدم الطبي خلال السنوات الأخيرة ساهم في تحسين نتائج العلاج بصورة كبيرة، وأصبح كثير من المرضى قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع الالتزام بخطة العلاج والمتابعة الدورية.

هل يمكن الوقاية من المرض؟

ينصح الاطباء بإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على الحاالة الصحية

وتشير استشاري أمراض الدم والمناعة إلى أنه لا توجد طريقة مضمونة تمنع الإصابة بجميع أمراض نخاع العظام، لأن بعضها يرتبط بعوامل وراثية أو تغيرات تحدث داخل الجسم لا يمكن التحكم فيها.

لكن في المقابل، يمكن تقليل بعض عوامل الخطر من خلال تجنب التدخين، والابتعاد عن التعرض غير الضروري للمواد الكيميائية الضارة، والالتزام بنظام غذائي متوازن، والحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

كما تنصح بعدم إهمال أي أعراض غير معتادة تستمر لفترة، حتى لو بدت بسيطة، لأن الاكتشاف المبكر يظل العامل الأهم في نجاح العلاج وتقليل المضاعفات.

خلاصة القول

تؤكد تجربة واندا نارا أن مواجهة المرض تبدأ بالاعتراف به، ثم الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية. كما أن الاستماع إلى إشارات الجسم وعدم التقليل من شأن الأعراض البسيطة قد يكون الفارق بين اكتشاف المرض في مراحله الأولى أو بعد تطوره. لذلك يبقى الفحص المبكر، وطلب المشورة الطبية عند ظهور أي علامات غير طبيعية، أفضل وسيلة لحماية الصحة والحفاظ على جودة الحياة.