الاحتلال يجدد توغله في جنوب سوريا
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في محيط سد "رويحينة" بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية قامت باستفزاز الأهالي، وتوغلت في محيط سد "رويحينة" قبل انسحابها من المنطقة دون وقوع أي حالة اعتقال حتى الآن.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت يوم أمس الخميس محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، بثلاث قذائف مدفعية، دون وقوع إصابات.
في الأثناء، يواصل الكيان الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا عبر توغلاته المتكررة في الجنوب، وسط دعوات دمشق المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.
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