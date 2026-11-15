"أسود سبأ" تلتهم ​جزر ماريانا بـ13 هدفاً

"أسود سبأ" تلتهم ​جزر ماريانا بـ13 هدفاًواصل ​منتخب اليمن للناشئين انطلاقته القوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعدما أمطر شباك ​جزر ماريانا بنتيجة تاريخية 13-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية.

سجّل أهداف الأحمر الصغير محمد صادق "سوبر هاتريك" في الدقائق 45+1، 71، 74، 77، وعلي فارع "هاتريك" في الدقائق 26، 39، 79، وإلياس الحميري "هدفين" في الدقيقتين 3، 45+2، وياسين الشرفي "هدفين" في الدقيقتين 88، 90+1، وخالد رزق في الدقيقة 49، وأحمد اليهري في الدقيقة 21.

بهذا الفوز العريض تصدّر أسود سبأ بقيادة المدرب الوطني أنور عاشور، المجموعة برصيد 6 نقاط وغلة تهديفية مكنتهم من المركز الأول.