"أسود سبأ" تلتهم جزر ماريانا بـ13 هدفاً
واصل منتخب اليمن للناشئين انطلاقته القوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعدما أمطر شباك جزر ماريانا بنتيجة تاريخية 13-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية.
سجّل أهداف الأحمر الصغير محمد صادق "سوبر هاتريك" في الدقائق 45+1، 71، 74، 77، وعلي فارع "هاتريك" في الدقائق 26، 39، 79، وإلياس الحميري "هدفين" في الدقيقتين 3، 45+2، وياسين الشرفي "هدفين" في الدقيقتين 88، 90+1، وخالد رزق في الدقيقة 49، وأحمد اليهري في الدقيقة 21.
بهذا الفوز العريض تصدّر أسود سبأ بقيادة المدرب الوطني أنور عاشور، المجموعة برصيد 6 نقاط وغلة تهديفية مكنتهم من المركز الأول.
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