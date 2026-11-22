احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مذكراته الصادرة يوم 17 نوفمبر 2026، تفاصيل تحركات إدارته خلال الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وما دار بشأن السماح للفلسطينيين بمغادرة القطاع إلى الأراضي المصرية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن مصر رفضت فتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين قسرًا تجنبًا للمشاركة في مخطط يستهدف اقتلاعهم من أرضهم.

وأوضح بايدن، أنه كان يخطط لزيارة المنطقة يوم 17 أكتوبر 2023، وعقد اجتماع رباعي في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات الحرب على غزة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية. وأضاف أنه كان يعتزم طرح فكرة السماح لسكان قطاع غزة بالعبور إلى الأراضي المصرية هربًا من القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، زاعما في مذكراته أن ذلك -بهدف إنقاذ أرواحهم في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع- رغم علمه المسبق بمعارضة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقترح التهجير. وذكر بايدن أنه كان أبلغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطة لتهجير الفلسطينيين، وهو يعلم أن موافقة مصر على هذا المقترح كانت ستؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية، كما يدرك أن القاهرة سترفض هذا الطرح.

وأكد أن مصر رفضت فتح حدودها لأنها لم تكن مستعدة أن تصبح طرفا في عملية تهجير قسري للفلسطينيين.