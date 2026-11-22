أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسل "عنبر الموت" للفنانة منة شلبي؛ حيث سيعرض المسلسل على منصة MBC شاهد ابتداء من يوم 26 نوفمبر.

ويتكون مسلسل "عنبر الموت" من 12 حلقة، تعرض أول حلقتين يوم 26 نوفمبر، وبعدها يعرض 3 حلقات أسبوعيا من الخميس إلى السبت.

وتقدم منة شلبي خلال أحداث مسلسل "عنبر الموت" دور "نادية"، وهي ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، تتورط في اتهامات بقتل المرضى عمدا، ما يضعها في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات.

ويشارك في بطولة مسلسل "عنبر الموت" الفنان علي قاسم ويجسد دور محاميها، حيث يتولى الدفاع عنها رغم تعرضه لتهديدات بالقتل نتيجة تمسكه بالقضية وإصراره على إثبات براءتها.

مسلسل "عنبر الموت" مستوحى من قصة حقيقية هزت الإسكندرية عام 1997، حيث تم اتهام الممرضة -عايدة- بقتل أحد المرضى عمدا والشروع في قتل حوالي 30 آخرين بحقنهم بمادة الفلاكسدين المرخية للعضلات، إضافة إلى توجيه أصابع الاتهام إليها باختلاس تلك الأدوية من المستشفى، واستمرت القضية محل النقض والاستئناف لثلاث سنوات.

صدر أول حكم ضد عايدة نور الدين بالإعدام شنقا، وألغته الإجراءات القضائية اللاحقة، وخففته إلى السجن لمدة 10 سنوات، وتمكنت "عايدة" من حريتها بعد 7 سنوات قضتها في السجن بسبب خطأ أكدت خلال لقاء لها بعد الإفراج عنها مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لم ترتكبه ولم تكن تتوقع أبدا أن يكون مصيرها الحبس بعد 7 أعوام قضتها في خدمة المرضى بالمستشفى بكل أمانة.

مسلسل "عنبر الموت" من بطولة منة شلبي، رشدي الشامي، حمزة العيلي، علي قاسم، بسمة، أحمد خالد صالح، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.