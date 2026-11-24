احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - في إطار المتابعة المستمرة للمدارس المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، أجرى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جولة ميدانية بمدرسة أجرو المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الفيوم، ومدرسة 8ones المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف،

وقد رافقه في الجولة التفقدية الأستاذ تامر نجم الدين، المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، والسيدة إيلينا خارتشينكو، الخبيرة الدولية في مجال التعليم الفني.

وخلال الجولة، تفقد الوفد تجهيزات المدارس والمعامل التخصصية ومعامل اللغات، والتحقق من كفاءتها ومدى توظيفها في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، إلى جانب متابعة مستوى الطلاب في اكتساب المهارات المهنية المرتبطة بتخصصاتهم.

كما أجرت إيلينا خارتشينكو مناقشات مباشرة مع الطلاب، للتعرف على أرائهم حول المدرسة وطموحاتهم للمستقبل ومدي قدرتهم على مهارات التواصل.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة على أهمية الاهتمام بالأنشطة المدرسية إلى جانب التدريب الفني، لما لها من دور في تنمية المهارات الحياتية وبناء شخصية الطالب، مشددًا على ضرورة اجتهاد الطلاب في اكتساب المعارف والمهارات المهنية والاستفادة من التدريبات العملية لتحقيق التميز بعد التخرج.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة التعليم والتدريب، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمهارات مهنية ولغوية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.