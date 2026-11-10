تنضيف عميق للبشرة في البيت للتخلص من البثور والرؤوس السودا

النهاردة هنشارك معاكم جلسة تنضيف عميق للبشرة باستخدام مكونات طبيعية للحصول على بشرة نقية والتخلص من البثور والرؤوس السودا. الخطوة ١: التنضيف لتحضير المنظف هتحتاجي: - معلقة كبيرة من جل الصبار. - نقطة واحدة من زيت شجرة الشاي. - ١/٢ معلقة صغيرة عسل. اخلطي كل المكونات مع بعض، وكده المنظف جاهز للاستخدام، وزعيه على الوش والرقبة، ودلكي بشرتك لمدة دقيقتين لتلات دقايق، وسيبيه ينشف لمدة ٥ دقايق، وبعدها اغسليه بالماية الباردة. الخطوة ٢: التقشير هتحتاجي: - من معلقة لمعلقتين كبار من الملح. - نقطتين من ماية الورد. - ١/٢ معلقة صغيرة عسل. اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، وخدي كمية من الخليط ودلكي بيه بشرتك في حركات دائرية لمدة من ٣ - ٥ دقايق، وبعدين اغسلي بشرتك بالماية الباردة. الخطوة ٣: ماسك الوجه هتحتاجي: - معلقتين كبار من خشب الصندل البودر. - معلقة كبيرة لبن. - ١/٢ معلقة كبيرة كركم. - كام نقطة من ماية الورد. اخلطي كل المكونات مع بعض كويس للحصول على عجينة متجانسة، وزعي العجينة على بشرتك ودلكيها من دقيقتين لتلات دقايق، وبعدين سيبي الماسك ينشف لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية الباردة. الخطوة ٤: علاج لحب الشباب خففي نقطة او نقطتين من زيت شجرة الشاي مع معلقة كبيرة ماية، واغمسي قطعة قطن في الخليط، وامسحي بيها اماكن حب الشباب والرؤوس السودا، وسيبيه لمدة من ٣ - ٥ دقايق، وبعدها اغسليه بالماية. الخطوة ٥: الترطيب ضيفي من ٤ - ٥ نقط من زيت شجرة الشاي للكريم المرطب او اللوشن بتاعك اللي بتستخدمية بانتظام، واخلطيهم كويس مع بعض، ووزعيه على بشرتك بالتساوي ودلكيه كويس لحد ما البشرة تمتصه تماما. وكده تكوني خلصتي جلسة التنضيف العميق لبشرتك.

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