منتخب مصر يستأنف تدريباته الأولى استعدادا لمواجهتى مالاوى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:25 صباحاً - خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، تدريبه الأول، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية، في مستهل معسكره استعدادًا لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الحالي.

وشهد المران مشاركة 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء، محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، ومحمود ممدوح.

ومن المنتظر انضمام باقي اللاعبين المحترفين، وهم: محمد صلاح وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن وإبراهيم عادل ومحمد عبد المنعم إلى المعسكر لاحقا، لاستكمال صفوف المنتخب قبل مواجهتي مالاوي.

وحضر المران، اليوم، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى أبوزهرة وطارق أبو العينين ومحمد أبوحسين، أعضاء المجلس، بالإضافة للدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد.