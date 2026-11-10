اتصال هاتفي بين فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 12:37 صباحاً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، الإثنين، اتصالًا هاتفياً من السيد آندي برنام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص واعدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما شهد تطابقًا في الرؤى وتوافقًا في المواقف إزاء مختلف الموضوعات التي جرى بحثها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين مصر والمملكة المتحدة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود التهدئة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.