كامل الوزير للنواب: حزين بسبب حادث قطاري العياط ونعترف بوجود أخطاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن حزنه الشديد إزاء حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدا أن الحادث يمثل أمرا مؤلما، حتى لو أسفر عن وفاة شخص واحد فقط.

وقال كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «نعترف بوجود أخطاء، وهدفنا منع الحوادث أو الحد منها»، مشددا على أهمية العمل على تلافي أوجه القصور وتعزيز إجراءات السلامة بمنظومة السكك الحديدية.

ووجه وزير النقل رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، مؤكدا استعداده للرد على جميع تساؤلاتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الحادث وملابساته.