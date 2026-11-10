كامل الوزير: تطوير إشارات السكك الحديدية وتحويل 2000 كم للنظام الإلكترونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود تطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم بهيئة السكك الحديدية، موضحا أن خطة التطوير تستهدف تحويل نظم الإشارات على خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، بما يسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان، وزيادة عدد القطارات والرحلات، وتقليل زمن الرحلة، والحد من الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب أنه تم وجارٍ تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم، وتشمل أبرز المشروعات ما يلي:

خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، بنسبة تنفيذ 100%.

خط القاهرة – أسوان بطول 883 كم، ويتضمن:

قطاع القاهرة – بني سويف بطول 125 كم.

قطاع بني سويف – أسيوط بطول 250 كم، بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع أسيوط – نجع حمادي بطول 180 كم، بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم، بنسبة تنفيذ 76%.

قطاع الأقصر – أسوان بطول 210 كم.

خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم، بنسبة تنفيذ 99.8%.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحديث منظومة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التشغيل على خطوط السكك الحديدية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للركاب.