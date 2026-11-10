كامل الوزير: غرامات تصل إلى 200 جنيه لمكافحة التهرب من دفع أجرة القطارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة للحد من ظاهرة التهرب من دفع أجرة القطارات، من خلال تكثيف مراجعة التذاكر بواسطة مشرفي القطارات، وضبط الركاب المخالفين، وتطبيق الغرامات المقررة على غير حاملي التذاكر.

وأوضح الوزير، أن الغرامات تشمل 50 جنيها للركاب المتواجدين على أرصفة المحطات دون تذاكر أو مستند يخول لهم حق السفر، و20 جنيها للركاب المخالفين بقطارات تحيا مصر، و50 جنيها بقطارات الدرجة الثالثة تهوية روسي، و70 جنيها بالقطارات المكيفة.

وأضاف أن الغرامات تتضمن 100 جنيه لمخالفة التدخين داخل القطارات، و200 جنيه للبائعين الجائلين، وذلك في إطار إحكام الرقابة وتحسين مستوى الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن جهود الحد من التهرب من الأجرة وتطبيق الغرامات أسفرت عن تحقيق عوائد اقتصادية، بلغت 144 مليون جنيه خلال عام 2026، مقارنة بنحو 117.7 مليون جنيه عام 2019.