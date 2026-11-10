مسئول الصحة أمام النواب: 130 مصابا و8 وفيات فى حادث قطارى العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استعرض بيتر وائل، مساعد وزير الصحة، جهود الوزارة في التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، ونقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة الصحة استقبلت 130 مصابا و8 وفيات جراء الحادث، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق.

وأضاف أن 9 حالات لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفيات، وجميعها حالات متوسطة، مؤكدا أن الوزارة قدمت أوجه الدعم الطبي اللازمة للمصابين منذ وقوع الحادث.