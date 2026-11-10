فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اليونان لتطوير أوجه الشراكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أكد فخامة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليوناني حرصهما على مواصلة تطوير مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تعميق روابط الصداقة بين الشعبين المصري واليوناني.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، فضلًا عن التعاون في قطاع الطاقة، وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تضمن الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق القائم بين البلدين.